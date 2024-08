Un soldato nordcoreano è arrivato in Corea del Sud attraversando il confine via terra

L’agenzia stampa sudcoreana Yonhap ha scritto che un soldato della Corea del Nord ha attraversato senza autorizzazione il confine militarizzato che separa i due stati ed è arrivato in Corea del Sud, dove è stato arrestato dalle autorità locali. L’arresto è avvenuto nella provincia nordorientale di Gangwon e il soldato, un sergente maggiore, indossava l’uniforme militare nordcoreana. Le motivazioni della diserzione non sono ancora note.

Le diserzioni nordcoreane sono piuttosto comuni, ma raramente i soldati attraversano il confine tra i due Stati, che è uno dei più militarizzati al mondo: solitamente scelgono percorsi differenti e meno rischiosi, per esempio attraversando la Cina. Lo scorso 8 agosto un altro cittadino nordcoreano era riuscito ad arrivare in Corea del Sud via mare, un’altra rotta parecchio sorvegliata.

Le relazioni tra Corea del Nord e del Sud sono tese dalla fine della guerra di Corea del 1953. Recentemente gli scontri fra i due governi sono stati alimentati dalla decisione della Corea del Nord di inviare verso quella del Sud dei palloni aerostatici carichi di spazzatura (in risposta ai palloni carichi di volantini di propaganda inviati dalla Corea del Sud), ma anche dalla firma, lo scorso giugno, di un accordo militare fra Corea del Nord e Russia.