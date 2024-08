Le foto della “superluna” di ieri sera

Nella notte tra lunedì e martedì la Luna è apparsa ad alcuni osservatori un po’ più grande del solito. È successo perché oltre a essere piena si trovava anche nel punto più vicino alla Terra nella sua orbita: un fenomeno che viene informalmente chiamato “superluna”. L’orbita della Luna intorno al nostro pianeta infatti è ellittica, quindi la distanza tra i due corpi celesti varia nel corso dell’anno (se fosse perfettamente circolare, la distanza sarebbe sempre uguale).

Avvicinandosi e allontanandosi da noi, la Luna appare quindi più grande o più piccola, ma anche più o meno luminosa: quando è alla distanza minima dalla Terra, al perigeo, è lontana circa 360mila chilometri, mentre alla distanza massima, l’apogeo, è più o meno a 405mila chilometri.

Il fenomeno si ripete tre o quattro volte in un anno ma quella di ieri era una delle opportunità migliori per osservarlo, nuvole permettendo. La differenza di grandezza percepita è comunque contenuta e non è sempre facile coglierla a occhio nudo, visto che la superluna ha un diametro di circa il 10-15 per cento in più. Fotografie e osservazioni con punti di riferimento fissi all’orizzonte (come palazzi, ponti o montagne) e giochi di prospettiva vengono spesso fatte per far notare l’eccezionalità del fenomeno, a volte accentuandolo: per chi non l’ha vista ieri sera qui ce ne sono un po’, da tutto il mondo.