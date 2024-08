A San Candido, in Alto Adige, un uomo ha ucciso una donna e il proprio padre e poi si è barricato in casa, prima di ferirsi da solo durante l’irruzione dei carabinieri

Nella notte tra sabato e domenica a San Candido, in Alto Adige, un uomo si è barricato in casa dopo aver ucciso una vicina di casa e il proprio padre molto anziano. Domenica in tarda mattinata il Gruppo di intervento speciale dei carabinieri ha fatto irruzione nell’abitazione e l’uomo è rimasto gravemente ferito sparandosi da solo, a quanto riporta il TG regionale dell’Alto Adige.

Secondo le prime ricostruzioni i carabinieri erano stati inizialmente chiamati sabato sera dai vicini, che avevano detto di aver sentito i rumori di una lite e poi un forte odore di gas: gli omicidi sarebbero avvenuti nella notte, mentre attorno alla casa dell’uomo accorrevano le forze dell’ordine.