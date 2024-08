Sabato 17 agosto in India ci sarà uno sciopero dei medici, come protesta contro il recente stupro e omicidio di una tirocinante in ospedale

In India a partire dalle 6 del mattino di sabato 17 agosto ci sarà uno sciopero di 24 ore indetto dalla Indian Medical Association (IMA), la più grande associazione di medici del paese. L’IMA ha detto che durante lo sciopero i servizi essenziali continueranno a essere garantiti, ma gli ambulatori rimarranno chiusi e le operazioni chirurgiche non saranno effettuate.

Lo sciopero è stato organizzato come protesta contro un omicidio molto violento avvenuto la scorsa settimana a Calcutta, nello stato indiano del Bengala occidentale, dove una tirocinante medica di 31 anni era stata stuprata e uccisa nell’ospedale in cui lavorava. Dopo l’omicidio sono state organizzate manifestazioni a Calcutta e in diverse altre città indiane, per protestare contro i molti casi di violenza documentati sia nei confronti delle donne che nei confronti delle persone che lavorano nel settore della sanità pubblica indiana.

