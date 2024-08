Sono stati cancellati oltre 200 voli EasyJet da e per il Portogallo dal 15 al 17 agosto, per uno sciopero 

Mercoledì la compagnia aerea britannica low-cost EasyJet ha annunciato di aver cancellato oltre 200 voli da e per il Portogallo per via di uno sciopero indetto dal proprio personale portoghese per tre giorni attorno a Ferragosto: dei 1.138 voli in programma da e per il Portogallo tra giovedì 15 agosto e sabato 17 agosto, 232 sono stati cancellati. Gli altri voli in programma potranno subire ritardi e cancellazioni, sempre per via dello sciopero, indetto per protestare contro la carenza di personale e gli orari troppo lunghi, oltre che per chiedere aumenti di stipendio.

EasyJet ha offerto ai propri clienti il rimborso del costo dei voli cancellati o la prenotazione di un volo sostitutivo. Nel frattempo il governo portoghese ha chiesto che vengano garantiti alcuni servizi minimi di trasporto in particolare con l’isola di Madera, con Ginevra, Londra e il Lussemburgo, luoghi in cui vivono molte persone portoghesi.