Oggi i principali quotidiani nazionali aprono con la notizia di un possibile attacco iraniano contro Israele in risposta all’omicidio del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh avvenuto a fine luglio a Teheran. L’esercito israeliano è da giorni in stato di massima allerta e Israele si sta coordinando con gli Stati Uniti, il suo principale alleato, per mettere a punto una possibile difesa militare. La maggior parte dei giornali riporta anche gli aggiornamenti sull’incursione ucraina in territorio russo: Oleksandr Syrskyi, il capo dell’esercito ucraino, ha fatto sapere che il suo paese ha preso il controllo di un’area di circa mille chilometri quadrati nella regione russa di Kursk.

Alcuni quotidiani si occupano anche delle proteste dei balneari contro la possibilità di mettere a gara le concessioni, che dovrebbero scadere alla fine del 2024. L’Antitrust, l’autorità garante della concorrenza e del mercato, ha ribadito che le proroghe delle concessioni sono illegittime e che quelle aree devono essere messe a gara. Ci sono poi alcune prime pagine e diversi articoli dedicati all’assenza del governo Meloni dalle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dell’eccidio nazifascista di Sant’Anna di Stazzema.