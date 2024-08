A Cisternino, in Puglia, c’è stata un’esplosione in un trullo: una persona è morta e un’altra è gravemente ferita

Domenica mattina verso le 8:30 c’è stata un’esplosione in un complesso di trulli nelle campagne di Cisternino, nella Valle d’Itria, in provincia di Brindisi. Secondo le prime informazioni disponibili sarebbe stata causata da una fuga di gas. Un uomo di 55 anni è rimasto intrappolato per circa tre ore sotto le macerie, ed è stato estratto morto dai vigili del fuoco arrivati sul posto per fornire soccorso. Una donna di 53 anni ha riportato ustioni diffuse ed è stata portata in ospedali in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Altre due persone che si trovavano nelle vicinanze sono illese. Sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri.

I trulli sono delle costruzioni tipiche della Puglia centro-meridionale, hanno una caratteristica cupola conica e in molti casi sono costruiti con la tecnica della pietra a secco, ossia con pietre assemblate senza l’uso di malte o leganti.