Weekly Beasts

A Kula, sull’isola di Maui, c’è un ranch che offre servizi di ippoterapia (utilizza cioè i cavalli a scopo terapeutico) per le persone colpite direttamente o indirettamente dai grandi incendi che nell’agosto 2023 devastarono le Hawaii: per loro il servizio è gratuito e in una delle foto di animali di questa settimana c’è un cavallo di quel ranch, accarezzato durante una sessione. Poi abbiamo uno dei panda giganti prestati dalla Cina agli Stati Uniti nell’ambito di quella che viene definita “la diplomazia dei panda” e poi ancora una balena che sbuca alle Olimpiadi, il salvataggio di un leone marino e una femmina di bradipo, neomamma.