Un uomo è morto durante i CrossFit Games, la grande gara annuale dell’omonima disciplina

Giovedì un uomo è morto durante una gara di nuoto dei CrossFit Games, la grande competizione internazionale dell’omonima disciplina sportiva che si tiene ogni anno: è iniziata a febbraio, e le finali sono in corso in questi giorni a Fort Worth, in Texas. L’uomo stava nuotando in un lago, e sono stati chiamati i soccorsi perché se n’erano perse le tracce: poco prima era stato visto in apparente difficoltà. Si chiamava Lazar Dukic, aveva 28 anni e veniva dalla Serbia: secondo la classifica dei CrossFit Games era il terzo migliore atleta maschio a livello nazionale, 33esimo in Europa e 88esimo al mondo. La causa della morte non è ancora stata stabilita.

I CrossFit Games sono organizzati dalla CrossFit Inc., società che detiene i diretti di questo sistema di allenamenti, considerato tra quelli più intensi e impattanti a livello fisico, alternando esercizi aerobici a quelli di forza. È un evento molto grande, a cui partecipano ogni anno migliaia di persone e intorno a cui girano parecchi soldi e sponsor: in passato era sponsorizzato anche da Reebok.