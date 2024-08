La BBC ha chiesto all’ex presentatore Huw Edwards, incriminato per aver pagato una persona minorenne in cambio di foto sessualmente esplicite, di restituire una parte del suo stipendio

Venerdì l’emittente britannica BBC ha chiesto al suo ex presentatore Huw Edwards, accusato di aver pagato una persona minorenne in cambio di foto sessualmente esplicite, di restituire lo stipendio che ha percepito tra lo scorso 8 novembre, cioè la data del suo arresto, e l’aprile 2024, ovvero quando si è dimesso: 200mila sterline, circa 230mila euro (si tratta di soldi pubblici, in quanto la BBC è un’emittente pubblica).

Edwards ha 62 anni, ha lavorato alla tv nazionale britannica per oltre quaranta ed è imputato per tre capi d’accusa relativi alla produzione di 37 immagini con contenuti sessuali di una persona minorenne, scambiate su una chat di WhatsApp in un periodo compreso tra il dicembre del 2020 e l’aprile del 2022. Lo scorso luglio si è dichiarato colpevole delle accuse nei suoi confronti.

Lo scandalo che lo riguarda era emerso nel luglio del 2023 in seguito alla pubblicazione di un articolo del tabloid Sun in cui si diceva che un presentatore della BBC di cui non si diceva il nome aveva dato 35mila sterline, circa 41mila euro, a una persona minorenne in cambio di alcune foto a sfondo sessuale. In base alle accuse riferite, i due si sarebbero scambiati foto e avrebbero organizzato videochiamate, e in almeno un caso la persona minorenne si sarebbe mostrata in mutande di fronte alla telecamera. Le comunicazioni sarebbero andate avanti per alcuni anni, da quando la persona in questione aveva 17 anni.

