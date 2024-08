62 persone sono morte nello schianto di un aereo a Vinhedo, in Brasile

Venerdì un aereo della compagnia brasiliana Voe Pass con a bordo 62 persone si è schiantato nella città di Vinhedo, nello stato brasiliano di San Paolo. La prefettura di Valinhos, una città vicino Vinhedo, ha fatto sapere che nessuna delle persone che si trovavano a bordo (58 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio) è sopravvissuta. L’aereo, un ATR-72, era partito da Cascavel, una città dello stato di Paraná, nel sud del Brasile, ed era diretto a San Paolo.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente: im alcuni video condivisi sui social network si vede un aereo che precipita lentamente e con una traiettoria a spirale, in altri un’alta colonna di fumo visibile da lontano. Le autorità locali hanno detto che l’aereo si è schiantato in una zona residenziale e ha colpito un edificio, e che nessun residente è rimasto ferito.

In aggiornamento