Nella Repubblica Democratica del Congo 26 persone sono state condannate a morte

Un tribunale militare della Repubblica Democratica del Congo (RDC) ha condannato a morte ventisei persone con l’accusa di aver sostenuto o combattuto con le milizie ribelli del “Movimento per il 23 marzo”, o M23. Ventuno di loro sono stati processati in contumacia e di loro non si hanno notizie. Le altre cinque persone, presenti al processo, avranno cinque giorni per presentare un ricorso contro la sentenza.

L’esercito della Repubblica Democratica del Congo combatte da oltre due anni contro l’M23, in particolare nella provincia orientale del Nord Kivu che si trova al confine con il Ruanda: è una zona particolarmente instabile, dove sono attivi numerosi gruppi armati. Secondo il governo congolese e diversi esperti delle Nazioni Unite l’M23 è sostenuto dal Ruanda che starebbe conducendo contro la Repubblica Democratica del Congo una guerra per procura, cioè una guerra indiretta condotta usando un altro esercito.

Il principale condannato, in fuga, è Corneille Nangaa, ex presidente della commissione elettorale nazionale indipendente della RDC che lo scorso dicembre aveva annunciato la creazione di un movimento politico-militare a sostegno dell’M23. Tra le persone condannate ci sono anche alcuni leader dell’M23: il capo militare Sultani Makenga, i portavoce Willy Ngoma e Lawrence Kanyuka.

Nei primi anni Duemila il governo della Repubblica Democratica del Congo aveva sospeso la pena di morte, senza però abolirla. Lo scorso marzo aveva revocato la sospensione citando casi di tradimento e spionaggio relativi ai conflitti con i gruppi armati. Dall’inizio di luglio, più di cinquanta soldati sono stati condannati a morte, per diserzione, dopo essersi rifiutati di combattere contro le milizie ribelli dell’M23: venticinque lo scorso luglio.

