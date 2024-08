La circolazione sulla ferrovia ad alta velocità fra Napoli e Roma è stata sospesa a causa di due incendi: l’interruzione sta causando ritardi fino a tre ore per i treni ad alta velocità e disagi su tutta la rete ferroviaria. Uno degli incendi è stato segnalato vicino ad Anagni, a sud di Roma, mentre l’altro a Gricignano, in provincia di Caserta: i tecnici di RFI (la società che gestisce le infrastrutture ferroviarie in Italia) hanno fatto sapere che i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di spegnerli. Trenitalia ha pubblicato sul proprio sito la lista dei treni coinvolti dai ritardi.