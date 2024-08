La Bulgaria vuole vietare che si parli di temi legati alla comunità LGBT+ nelle scuole

Mercoledì il parlamento bulgaro ha approvato un disegno di legge che vieterebbe quella che il governo considera “propaganda” sui temi legati alla comunità alla comunità LGBT+ in tutte le scuole. Per entrare in vigore, la legge deve essere approvata in via definitiva anche dal presidente del paese, Rumen Radev, ma un suo eventuale parere contrario potrebbe non avere effetti più di tanto concreti: la costituzione bulgara dà al presidente un potere di veto limitato riguardo alle leggi approvate dal parlamento. Può contestarle e chiedere un nuovo voto, ma il parlamento ha comunque il potere di ribaltare il veto del presidente con un voto a maggioranza semplice.

Il disegno di legge era stato presentato dal partito filorusso e di estrema destra Rinascita, ma ha ottenuto il sostegno anche di partiti filo-occidentali, venendo approvato con 159 voti favorevoli e soli 22 voti contrari e 12 astenuti. Se entrasse in vigore, la legge vieterebbe «la propaganda, la promozione o l’incitamento in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, nel sistema educativo di idee e opinioni relative all’orientamento sessuale non tradizionale e/o all’identità di genere diversa da quella biologica». Nel 2021 anche l’Ungheria ha approvato una legge simile, che vietava di affrontare temi legati all’omosessualità in contesti pubblici frequentati dai minori.

