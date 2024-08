Un dipendente del ministero dell’Interno della Macedonia del Nord è stato arrestato per aver prodotto milioni di monete false da 2 euro

L’Europol, l’agenzia di polizia dell’Unione Europea, ha detto di aver arrestato un dipendente del governo della Macedonia del Nord accusato di aver prodotto milioni di monete false da 2 euro. L’uomo, un 34enne che lavorava per il ministero dell’Interno macedone, è stato arrestato a Pristina, in Kosovo, dopo mesi di indagini.

In seguito all’arresto sono state fatte perquisizioni in diverse località della Macedonia del Nord, dove sono stati sequestrati i macchinari per la produzione delle monete contraffatte. L’Eurojust, l’agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale, ha specificato che l’uomo avrebbe prodotto in totale circa 2 milioni di monete false da 2 euro, che stavano per essere messe in circolazione in Kosovo. Il paese non è parte dell’Unione Europea ma utilizza l’euro dal 2002, pur senza alcun accordo formale (lo stesso fa anche il vicino Montenegro).