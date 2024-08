Diversi giornali nazionali oggi continuano a dare molto spazio all’ipotesi, di cui si parla da giorni, di un possibile attacco dell’Iran contro Israele. Altri hanno invece come notizia di apertura la scelta da parte di Kamala Harris di Tim Walz come candidato alla vicepresidenza dei Democratici per le elezioni presidenziali statunitensi del prossimo 5 novembre. Sempre per quanto riguarda la politica estera ci sono diversi articoli sulla nomina di Muhammad Yunus, vincitore del premio Nobel per la Pace nel 2006, alla guida di un governo di transizione in Bangladesh, dopo le dimissioni della prima ministra Sheikh Hasina. Per le Olimpiadi sia sui giornali generalisti che sugli sportivi la notizia principale è la medaglia di bronzo vinta martedì nel salto in lungo da Mattia Furlani.