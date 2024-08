L’ex presidente argentino Alberto Fernández è stato denunciato per violenze dalla sua ex compagna

Martedì l’ex presidente dell’Argentina Alberto Fernández è stato denunciato dalla ex compagna Fabiola Yáñez, che lo ha accusato di averla picchiata e minacciata in passato. Fernández ha negato le accuse, ma nel frattempo gli è stato vietato di avvicinarsi a Yáñez.

Fernández, ex presidente di centrosinistra che a novembre ha lasciato il posto all’attuale presidente Javier Milei, è già implicato in una grossa indagine per corruzione. Secondo quanto ha ricostruito il giornale argentino Clarìn, nell’ambito di questa inchiesta erano già state trovate alcune chat tra la segretaria personale di Fernández e Yáñez, in cui l’ex compagna parlava di abusi avvenuti anche durante la sua gravidanza.