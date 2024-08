L’ex prefetto di Ravenna Enrico Caterino è stato nominato commissario straordinario per l’emergenza del granchio blu

Martedì l’ex prefetto di Rovigo e Ravenna Enrico Caterino è stato nominato dal governo commissario straordinario per gestire la grande diffusione del granchio blu nell’Adriatico: è una specie aliena e invasiva di crostacei che negli ultimi due anni è proliferata nel delta del Po, causando molti danni agli allevatori di vongole e alle reti dei pescatori, come anche in altre zone d’Italia. Caterino rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2026, e avrà a disposizione fondi per 10 milioni di euro.

Il granchio blu, il Callinectes sapidus, è una specie originaria della costa orientale degli Stati Uniti, diffusa tra il Canada meridionale e l’Argentina settentrionale. Non si sa bene come sia arrivato nel Mediterraneo: una delle teorie più diffuse è che abbia viaggiato nelle acque di zavorra delle navi mercantili, cioè i carichi di acqua che vengono prelevati o rilasciati a seconda delle esigenze di stabilità che ha la nave durante la navigazione.

– Leggi anche: Nemmeno il freddo ha rallentato la diffusione del granchio blu