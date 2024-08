La notizia principale sulla quale aprono quasi tutti i giornali di oggi è la preoccupazione per un attacco iraniano a Israele, in reazione all’uccisione a Teheran del capo politico di Hamas Haniyeh, e per la situazione in Libano, con la richiesta di molti paesi occidentali ai propri cittadini di lasciare il paese. Su tutte le prime pagine è dedicato poi molto spazio alle Olimpiadi di Parigi, con le medaglie d’oro di Errani e Paolini nel doppio femminile di tennis e d’argento di Paltrinieri nei 1500 metri stile libero di nuoto e della squadra di fioretto maschile nella scherma, e con la salute di Tamberi, ricoverato forse per un calcolo renale a tre giorni dalla gara di salto in alto. Il Giornale titola invece con ipotesi sulla manovra economica a cui starebbe lavorando il governo, il Fatto si occupa dell’autonomia differenziata, e Domani apre sulle parole del presidente della Repubblica Mattarella sulla “matrice neofascista” della strage sul treno Italicus del 1974.