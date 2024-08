Nelle prime pagine di oggi trova ancora molto spazio l’ipotesi di un attacco dell’Iran su Israele, dopo l’uccisione del leader politico di Hamas Ismail Haniyeh nei giorni scorsi. Il Corriere della Sera e il Messaggero titolano entrambi sul fisco, ma su due cose diverse: il primo sulle regioni d’Italia in cui si evadono più imposte; il secondo invece sulla cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, il provvedimento del governo per incentivare il pagamento di vecchie cartelle esattoriali. Nelle prime pagine di oggi ci sono anche molte Olimpiadi, come l’oro nel windsurf ottenuto da Marta Maggetti e lo storico bronzo nel tennis di Lorenzo Musetti. Alcuni giornali continuano a occuparsi della polemica sull’incontro tra la pugile italiana Carini e quella algerina Imane Khelif: alla prima la controversa federazione della boxe ha offerto un premio in denaro (che è stato rifiutato); la seconda ha vinto ieri un altro incontro, contro la pugile ungherese Anna Luca Hamori.