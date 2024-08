Le notizie principali sulle prime pagine dei giornali di oggi sono diverse: molti aprono sullo scambio di prigionieri tra Russia e Stati Uniti avvenuto ieri ad Ankara in Turchia, altri si occupano della tensione in Medio Oriente e le preoccupazioni per l’allargamento del conflitto a nuovi paesi dopo l’uccisione del capo politico di Hamas Haniyeh, di cui ieri si è tenuto il funerale. Molto spazio è dedicato alla giornata di ieri alle Olimpiadi, con le medaglie vinte dall’Italia (l’oro di De Gennaro nella canoa e Bellandi nel judo, e l’argento della squadra femminile di fioretto) e soprattutto con le polemiche dopo il ritiro della pugile italiana Carini durante l’incontro con l’algerina Khelif relative alla scelta di far partecipare quest’ultima alle competizioni femminili. Altre notizie importanti sono la liberazione di Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da quasi tre mesi, decisa dopo le sue dimissioni da presidente della regione Liguria, e l’emendamento al disegno di legge “sicurezza” approvato ieri che vieta la coltivazione e la vendita della cannabis light.