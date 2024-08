L’azienda di microprocessori Intel licenzierà 15mila dipendenti, il 15 per cento della sua forza lavoro

Giovedì Intel, una delle più importanti aziende produttrici di microprocessori al mondo, ha annunciato che licenzierà il 15 per cento della sua attuale forza lavoro. Una fonte interna all’azienda sentita dal sito di tecnologia The Verge ha detto che i licenziamenti saranno circa 15mila: rientrano in un piano di riduzione dei costi che inizierà nel 2025, e che secondo Intel consentirà di risparmiare 10 miliardi di dollari nel prossimo anno. Intel ha detto che completerà la maggior parte dei licenziamenti annunciati entro la fine del 2024.