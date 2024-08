Giovedì intorno alle 21:43 c’è stato un terremoto di magnitudo 5 vicino a Pietrapaola, in provincia di Cosenza, in Calabria. L’ipocentro è stato rilevato a una profondità di 21 chilometri. Il terremoto è stato sentito in molte città della Calabria, ma anche in Campania, Basilicata e in Puglia.

(in aggiornamento)