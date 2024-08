L’azienda di inserzioni pubblicitarie Outbrain ha raggiunto un accordo per acquisire l’azienda di pubblicità video Teads

Giovedì l’azienda di inserzioni pubblicitarie Outbrain ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Teads, azienda specializzata in contenuti pubblicitari video, per un miliardo di dollari. Outbrain gestisce la grande maggioranza di quei box promozionali di mediocre e ingannevole contenuto che molti siti di news ospitano in coda ai loro articoli, e Teads è una delle aziende più note nella pubblicità online: Outbrain ha detto che l’acquisizione di Teads «creerà una delle più grandi piattaforme pubblicitarie presenti su internet», in grado di raggiungere «oltre 2 miliardi di consumatori al mese».

David Kostman, l’amministratore delegato di Outbrain, continuerà a ricoprire questo incarico: gli attuali amministratori delegati di Teads, Bertrand Quesada e Jeremy Arditi, diventeranno co-presidenti della società nata dalla fusione.