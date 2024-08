La notizia in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è l’uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh, colpito da un attacco aereo israeliano mentre si trovava a Teheran, e nei titoli tutti si concentrano sulle minacce di reazione da parte dell’Iran e sulle preoccupazioni internazionali per l’estensione del conflitto in Medio Oriente. Il Fatto si occupa invece dei ritardi dei treni nei giorni passati e di quelli previsti per il mese di agosto a causa di lavori programmati di manutenzione sulla rete ferroviaria, la Verità e il Dubbio titolano sull’inchiesta della procura di Caltanissetta in cui è indagato l’ex procuratore di Palermo e Roma Pignatone per favoreggiamento della mafia, Libero strumentalizza politicamente la partecipazione alle Olimpiadi di una pugile algerina con livelli di testosterone superiori agli standard, e il Tempo apre sull’incendio di ieri a Roma.