L’attacco israeliano contro una base di Hezbollah alla periferia di Beirut per colpire uno dei capi del movimento ritenuto responsabile del lancio del razzo che sabato scorso ha ucciso dodici persone sulle alture del Golan è la notizia di apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Qualche quotidiano apre invece sulle critiche della presidente del Consiglio Meloni ad alcuni giornali durante la sua visita in Cina, il Sole 24 Ore e il Resto del Carlino si occupano delle stime preliminari dell’ISTAT sul PIL dell’Italia nel secondo trimestre del 2024, e Libero e la Verità criticano ancora l’organizzazione delle Olimpiadi di Parigi. I giornali sportivi celebrano la medaglia d’oro olimpica per la squadra italiana di spada femminile e l’argento per quella di ginnastica artistica femminile.