È stato arrestato il camorrista Salvatore Mari, che era nella lista dei «latitanti pericolosi» del ministero dell’Interno

Nella notte tra martedì e mercoledì i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno arrestato Salvatore Mari, un camorrista che il 19 luglio era stato inserito nella lista dei «latitanti pericolosi» del ministero dell’Interno. Mari, detto “O’ Tenente”, ha 47 anni e fa parte del cosiddetto “clan Abbinante”: è stato arrestato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Era latitante dal 7 novembre 2023, quando il tribunale di Napoli aveva emesso un provvedimento di custodia cautelare per lui e altre 36 persone su richiesta della direzione distrettuale antimafia della procura della città. Il provvedimento riguardava persone indagate per associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata a commettere reati di tentata estorsione e di traffico di droghe illegali.

Ora Mari si trova nel carcere di Secondigliano. Altri sei uomini sono stati arrestati nel corso della stessa operazione, a Giugliano in Campania e a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove Mari si nascondeva; sono stati denunciati per favoreggiamento.