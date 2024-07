Le notizie principali di cui si occupano in apertura i giornali di oggi sono la preoccupazione per la possibile reazione israeliana all’attacco di Hezbollah e per un’estensione al Libano del conflitto in Medio Oriente, e la visita in Cina della presidente del Consiglio Meloni, che ha incontrato ieri il presidente cinese Xi Jinping. Il Fatto titola invece sulla raccolta delle firme per il referendum per abolire l’autonomia differenziata, Libero e il Resto del Carlino si occupano della decisione della procura di Cosenza di sequestrare in tutta Italia gli autovelox non omologati, la Verità critica ancora la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, e i giornali sportivi festeggiano la vittoria della medaglia d’oro nei 100 metri dorso maschili da parte di Thomas Ceccon.