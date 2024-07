La preoccupazione per l’allargamento del conflitto in Medio Oriente dopo l’attacco di Hezbollah a Israele in cui sono morte dodici persone e la conseguente minaccia israeliana di attaccare le basi di Hezbollah in Libano è la notizia su cui apre la maggior parte dei giornali di oggi. Qualche quotidiano segue la visita in Cina della presidente del Consiglio Meloni, il Sole 24 Ore esamina i contenuti del decreto sulla sanatoria edilizia approvato definitivamente la settimana scorsa, Libero critica l’organizzazione delle Olimpiadi di Parigi, e i giornali sportivi celebrano la prima medaglia d’oro per l’Italia, con la vittoria di Nicolò Martinenghi nei 100 rana maschili di nuoto.