Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1, dopo che George Russell è stato squalificato

Il pilota britannico della Mercedes Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1, dopo che il compagno di squadra George Russell, arrivato primo al traguardo, è stato squalificato: dopo la gara infatti si è scoperto che la macchina di Russell pesava 1 chilo e mezzo in meno del minimo consentito, risultando così ingiustamente avvantaggiato. La squalifica è stata decisa due ore e mezza dopo la gara, e perciò Russell era stato inizialmente considerato il vincitore e aveva festeggiato sul podio.

L’ordine di arrivo è quindi stato spostato di una posizione: in questo modo è arrivato secondo Oscar Piastri della McLaren e terzo Charles Leclerc della Ferrari (che all’arrivo era arrivato quarto). Max Verstappen, primo nella classifica piloti, è arrivato quarto, ma mantiene comunque un ampio margine nei confronti del secondo in classifica, Lando Norris della McLaren (che col nuovo ordine dopo la squalifica di Russell è arrivato quinto nel Gran Premio del Belgio).

Il peso minimo consentito in gara per una macchina di formula 1 più il pilota è di 798 chili, ma la macchina dev’essere pesata senza carburante: dopo la gara si è scoperto che quella di Russell non era stata completamente svuotata, e che pesava in realtà 796,5 chili, 1 e mezzo in meno del minimo consentito. Il team di Russell non ha contestato la decisione e ha riconosciuto di aver fatto un errore in buona fede, senza che nessuno se ne accorgesse, dopo aver seguito le solite procedure.