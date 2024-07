La circolazione dei treni sulla linea Milano-Genova è bloccata per una fuga di gas a Pavia, con ritardi e cancellazioni

Dalle 11:45 di domenica mattina è bloccata la circolazione dei treni sulla linea tra Genova e Milano per via di una fuga di gas all’altezza di Pavia. I treni hanno subìto ritardi fino a cento minuti e cancellazioni. Trenitalia ha organizzato un servizio di autobus sostitutivi tra Milano e Genova, ha anticipato a Voghera l’ultima fermata di alcuni treni Intercity partiti stamattina da Livorno e Ventimiglia e ne ha invece diretti altri successivi su un percorso alternativo, verso Piacenza, che non passa da Pavia.

A Pavia è stata bloccato anche il traffico delle auto in un raggio di 300 metri attorno al punto di viale della Repubblica (che costeggia i binari) dove c’è stata la fuga di gas. Poco prima delle 16 i tecnici del Comune e i vigili del fuoco hanno trovato la causa della fuga di gas: andrà sostituito un tubo nelle case popolari del viale. Le autorità stimano che l’intervento durerà fino alle 18.