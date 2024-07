Due persone sono morte in un incendio in un poligono di tiro a Prato

Venerdì pomeriggio due persone sono morte in un incendio che si è sviluppato in un poligono di tiro alla periferia nord di Prato, in Toscana. Una terza persona, un uomo di 46 anni, è rimasta gravemente ustionata ed è stata portata in ospedale. Secondo il Corriere Fiorentino potrebbero essere stati i residui della polvere da sparo accumulati a provocare l’incendio, che dal poligono si è esteso alla pineta adiacente. Sono dovute intervenire dieci squadre di volontariato antincendi boschivi e due elicotteri delle squadre regionali per controllarlo. Già nel 2006 la struttura era andata a fuoco, ed era morta una persona.