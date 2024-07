Barack e Michelle Obama hanno dato il loro sostegno a Kamala Harris

Venerdì l’ex presidente statunitense Barack Obama e sua moglie Michelle hanno dato il loro endorsement, cioè il loro sostegno pubblico, a Kamala Harris come candidata del Partito Democratico alla presidenziali americane. Lo hanno fatto tramite una telefonata che è stata registrata e resa pubblica sui social media, in cui gli Obama parlano al telefono con Harris: «Abbiamo chiamato per dirti che Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di darti il nostro sostegno e di fare tutto ciò che potremo per farti vincere queste elezioni e vederti nello Studio Ovale», dice Barack Obama.

L’endorsement degli Obama era di fatto l’ultimo che mancava a Harris tra i grandi esponenti del Partito Democratico, dopo che negli scorsi giorni avevano reso pubblico il loro sostegno a Harris tutti i principali leader Democratici, come l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader del partito al Senato Chuck Schumer.

In particolare, l’endorsement di Michelle Obama mette fine definitivamente alle speculazioni infondate sulla possibilità di un suo coinvolgimento nelle elezioni. Queste ipotesi non sono mai state davvero credibili, ma sono molto circolate soprattutto sui giornali italiani, che da anni e in ogni occasione presentano Michelle Obama come una possibile candidata.

