Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la campagna elettorale per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, l’apertura ufficiale delle Olimpiadi di Parigi con la cerimonia inaugurale in programma stasera, il decreto sulle liste d’attesa nella sanità pubblica, le ipotesi sulle dimissioni imminenti del presidente della Regione Liguria Toti, agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, gli incontri negli Stati Uniti del presidente israeliano Netanyahu, le discussioni fra i partiti della maggioranza di governo sull’autonomia differenziata e sulle nomine alla Rai, e il rapporto di Save the Children sullo sfruttamento dei minori nel mondo.