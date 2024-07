Secondo le Nazioni Unite i morti per le frane di lunedì in Etiopia potrebbero essere almeno 500

Lunedì due frane avvenute nel sud-ovest dell’Etiopia, in una località che si chiama Kencho-Shacha, hanno causato la morte di più di 200 persone: per il momento i morti accertati sono 257, ma secondo l’agenzia per gli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) potrebbero essere almeno 500. Ci sono infatti centinaia di persone disperse e le ricerche sono ancora in corso.

Le frane sono un problema ricorrente in Etiopia durante la stagione delle piogge, che inizia a luglio e dura generalmente fino a metà settembre. Le due frane sono avvenute una di seguito all’altra: la maggior parte delle vittime sono persone che si erano radunate per soccorrere gli abitanti di una casa sepolta dalla prima frana, quando sono state travolte dalla seconda.