La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura del discorso del presidente della Repubblica Mattarella durante l’incontro con la stampa parlamentare per la “cerimonia del ventaglio” che si svolge ogni anno: i temi affrontati sono stati la difesa della libertà di stampa, le condizioni delle carceri italiane e la mancata nomina da parte del parlamento di un membro della Corte costituzionale. Qualche giornale titola invece sull’approvazione definitiva dei decreti sulle liste d’attesa nella sanità pubblica e sulla sanatoria edilizia, Avvenire si occupa del rapporto della Fao sulla fame nel mondo, il Fatto vorrebbe più carcere per tutti, Libero critica il rapporto dell’Unione Europea su riforme e informazione in Italia, e i giornali sportivi commentano il ritiro del tennista Jannik Sinner dalla partecipazione alle Olimpiadi di Parigi per una tonsillite.