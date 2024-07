Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è più positivo al COVID-19, ha detto il medico della Casa Bianca Kevin O’Connor in una lettera diffusa martedì. O’Connor ha detto che i sintomi di Biden si sono risolti e le sue condizioni di salute sono rientrate nella norma.

Biden era risultato positivo al COVID-19 lo scorso giovedì e la notizia aveva ricevuto particolari attenzioni perché nelle settimane precedenti si era molto discusso del suo stato di salute in vista delle elezioni presidenziali di novembre, dove era candidato per i Democratici contro Donald Trump. Domenica Biden ha però annunciato il ritiro della propria candidatura e appoggiato quella della vicepresidente Kamala Harris. In questi giorni è stato a casa sua in Delaware ma ora sta tornando a Washington. Lunedì era intervenuto con una telefonata al primo evento di campagna elettorale di Harris.

