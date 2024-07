Cinque persone sono state uccise in un attacco armato in una residenza per anziani in Croazia

Lunedì mattina un uomo ha ucciso a colpi d’arma da fuoco cinque persone in una residenza per anziani a Daruvar, piccola città che si trova circa 100 chilometri a est di Zagabria, in Croazia. Altre sette persone sono state ferite, e cinque di loro sono ricoverate in gravi condizioni. Le autorità locali hanno detto che l’uomo che ha sparato è fuggito dopo l’attacco ed è stato arrestato in un bar poco dopo. Al momento non si hanno informazioni certe sulla sua identità né sul movente: secondo i media croati sarebbe un militare in pensione, e una delle persone uccise sarebbe stata sua madre.