Il tennista italiano Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Gstaad, in Svizzera, battendo in finale il francese Quentin Halys molto nettamente in due set e in appena 59 minuti (con il punteggio di 6-3, 6-1). In finale Berrettini era decisamente favorito, anche perché il risultato migliore del torneo lo aveva ottenuto in semifinale battendo il greco Stefanos Tsitsipas in una partita ben più combattuta: Tsitsipas è uno dei giocatori migliori al mondo sulla terra rossa, la superficie su cui si gioca il torneo di Gstaad. La categoria “250” è la più bassa dell’ATP, il circuito maggiore del tennis maschile, dopo gli Slam, i Masters 1000 e gli ATP 500.

Berrettini, che ha 28 anni, nell’ultimo anno e mezzo ha giocato molto al di sotto delle sue possibilità e ha avuto risultati perlopiù negativi soprattutto a causa di molti infortuni, ma due anni fa arrivò fino alla sesta posizione nel ranking mondiale maschile. Al momento è 82esimo in classifica, ma con questo risultato da lunedì salirà al 50esimo posto. Anche negli ultimi mesi Berrettini ha avuto diversi problemi fisici, ma quando è stato bene ha giocato ad alto livello, vincendo anche un altro torneo ATP 250 a Marrakech e arrivando in finale a quello di Stoccarda (sempre ATP 250).

Questo torneo è comunque il nono vinto in carriera da Berrettini, un numero considerato alto nella carriera di un tennista e che lo rende il terzo italiano più vincente di sempre (dopo Jannik Sinner e Adriano Panatta, e al pari di Fabio Fognini).