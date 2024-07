Per la maggior parte dei quotidiani di oggi la notizia principale è il guasto informatico provocato dalla società di sicurezza informatica CrowdStrike che ha causato problemi a molti computer in tutto il mondo, con le conseguenze peggiori sul traffico aereo e gli aeroporti dove molti voli sono stati cancellati e i passeggeri sono stati costretti a lunghe attese. Qualche giornale titola invece ancora sulla riconferma di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea, il Sole 24 Ore si occupa del testo del decreto “salva casa”, la sanatoria edilizia approvata ieri dalla Camera, il Manifesto apre sulla sentenza della Corte internazionale di giustizia sulle colonie israeliane in Cisgiordania, e Domani commenta la condanna a 16 anni del giornalista statunitense Evan Gershkovich da parte di un tribunale russo.