Il Festival di Sanremo del 2025 è stato posticipato di una settimana: si terrà dall’11 al 15 febbraio

Venerdì l’amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio, ha annunciato che la prossima edizione del Festival di Sanremo, quella del 2025, si terrà nella settimana dall’11 al 15 febbraio anziché in quella dal 4 all’8. Sergio ha motivato lo slittamento citando la decisione della Lega Serie A di organizzare la Coppa Italia nello stesso periodo in cui era previsto il festival, cosa che avrebbe reso impossibile per le persone interessate guardare entrambi gli eventi. Durante la presentazione del palinsesto per la stagione 2024/2025, Sergio ha definito «improvvida» la decisione della Lega Serie A e ha detto che «non c’è stata alcuna possibilità di far cambiare» le date delle partite.

Per La Lega Serie A sarebbe però complicato organizzare la Coppa Italia in un altro momento, a causa della possibile concomitanza con le partite della Champions League.