Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del voto del parlamento europeo che ha confermato Ursula von der Leyen (che in quasi tutti i titoli è indicata solo con il nome, senza cognome) come presidente della Commissione europea, con una maggioranza che comprende popolari, socialisti, liberali e verdi, mentre i parlamentari di Fratelli d’Italia hanno votato contro la sua candidatura. Fanno eccezione solo Repubblica, che apre invece sulle voci sempre più insistenti di un ritiro della candidatura alla presidenza degli Stati Uniti del presidente in carica Biden, e il Fatto, il Dubbio e il Secolo XIX che titolano sulla nuova ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per il presidente della regione Liguria Toti con l’accusa di finanziamento illecito.