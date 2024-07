A Nizza sette persone sono morte nell’incendio di un palazzo

Giovedì mattina presto sette persone, fra cui tre bambini e un adolescente, sono morte nell’incendio di un palazzo in una zona periferica di Nizza, in Francia. Le cause sono ancora sconosciute, ma la procura della città ha detto di aver aperto un’inchiesta per incendio doloso, cioè causato intenzionalmente. I vigili del fuoco erano stati chiamati alle 2 e mezza del mattino per un incendio al settimo piano del palazzo, e hanno soccorso 33 persone. Una persona è ricoverata in condizioni molto gravi, mentre altre due con ferite più lievi.