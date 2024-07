Sulla maggior parte dei giornali di oggi la notizia principale è il voto previsto per le 13 al parlamento europeo per la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea: ieri von der Leyen sembra aver raggiunto un accordo per il sostegno del gruppo dei Verdi, mentre ancora non si capisce che posizione terranno i parlamentari europei di Fratelli d’Italia. Qualche giornale dà spazio invece all’intervento di Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset, Avvenire e il Fatto si occupano della risoluzione del parlamento europeo di sostegno all’Ucraina, e Libero titola sulle vicende giudiziarie che riguardano il presidente della regione Liguria Toti e il sindaco di Venezia Brugnaro.