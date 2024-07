Almeno 16 persone sono morte a causa di un incendio in un centro commerciale nel sud-ovest della Cina

Mercoledì si è sviluppato un grande incendio in un centro commerciale di 14 piani a Zigong, città della provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina: l’incendio, che è stato spento nella notte, ha causato almeno 16 morti. Secondo la televisione di stato cinese CCTV 30 persone sono state salvate dall’incendio ma non è chiaro se siano ferite e in che condizioni. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio e le autorità locali hanno avviato un’indagine al riguardo.