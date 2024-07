A Toronto la pioggia ha causato grandi inondazioni e interruzioni di corrente

Nelle ultime ore a Toronto, la città più grande del Canada, ci sono state forti piogge che hanno causato inondazioni improvvise di diversi quartieri e vaste interruzioni di corrente. Molte auto e camion sono state sommerse dall’acqua, e a causa della mancanza di energia elettrica nel corso della giornata di martedì molti negozi e ristoranti del centro di Toronto sono rimasti al buio, e i semafori di diverse strade si sono spenti (ma non ci sono stati feriti). Inoltre per via delle inondazioni la Don Valley Parkway, la principale superstrada che attraversa Toronto, è stata bloccata in entrambe le direzioni. L’agenzia del governo del Canada che si occupa di monitorare il meteo nel paese ha detto che martedì sono piovuti quasi 100 millimetri di pioggia (ovvero 100 litri per metro quadrato), superando il record giornaliero della città stabilito nel 1941.