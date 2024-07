È morto a 86 anni Publio Fiori, a lungo parlamentare ed ex ministro dei Trasporti

Martedì è morto a 86 anni Publio Fiori, politico italiano che nel corso della sua carriera è stato parlamentare per trent’anni, ma anche ministro dei Trasporti durante il primo governo di Silvio Berlusconi, vice presidente della Camera dal 2001 al 2006, e sottosegretario in vari ministeri. L’annuncio della morte è stato dato mercoledì dal presidente di turno della Camera Fabio Rampelli.

Fiori iniziò a fare politica nella Democrazia Cristiana e fu eletto per la prima volta alla Camera nel 1976. Nel 1977 fu vittima di un attacco armato delle Brigate Rosse, in cui fu ferito gravemente. Nel 1993 decise di lasciare la Democrazia Cristiana, in contrasto con la scelta di un’apertura del partito a sinistra, e si avvicinò al Movimento Sociale Italiano, per poi partecipare alla fondazione del partito di estrema destra Alleanza Nazionale. Lo lasciò nel 2005, e nel 2006 fondò il partito di centro Rifondazione DC.