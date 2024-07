Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la maggior parte si occupa della prima sessione plenaria dopo le elezioni di giugno del Parlamento europeo, che ieri ha confermato alla presidenza Roberta Metsola e eletto 14 vicepresidenti, mentre proseguono le trattative fra i vari gruppi in vista del voto di giovedì per confermare la candidatura di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione europea. Qualche giornale apre sull’indagine della procura di Venezia per presunti illeciti nella vendita di un terreno, nella quale è stato arrestato un assessore comunale ed è indagato il sindaco, altri si occupano della sanatoria edilizia contenuta nel cosiddetto “decreto salva casa” approvata ieri dalla commissione Ambiente della Camera, altri ancora titolano sulla convention del Partito Repubblicano in corso a Milwaukee. Il Manifesto apre sulle pratiche di contrasto ai viaggi delle persone migranti da parte della Tunisia, con il sostegno dell’Unione Europea, la Verità commenta la condanna per falso dell’infettivologo Galli, e Libero spulcia i redditi dei parlamentari europei.