Due vigili del fuoco sono morti nelle operazioni di spegnimento di un incendio vicino a Matera

A Nova Siri, in provincia di Matera, due vigili del fuoco sono morti durante le operazioni di spegnimento di un incendio: si chiamavano Giuseppe Lasalata e Antonio Martino e avevano entrambi 45 anni. Antonello Mele, il sindaco di Nova Siri, ha detto che sono caduti in un dirupo mentre cercavano di soccorrere una famiglia all’interno di un’abitazione coinvolta nell’incendio.

Nel frattempo, sempre mercoledì, si sono sviluppati due incendi a Casal Lumbroso e a Tor Vergata, rispettivamente nella periferia ovest ed est di Roma. In questo caso non ci sono notizie di morti o feriti, ma sono ancora in corso gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco. Il primo, quello di Casal Lumbroso, è iniziato verso le 14 da alcune sterpaglie e si è poi allargato verso le case vicine: i vigili del fuoco hanno detto che le fiamme hanno raggiunto due capannoni e che sono state evacuate alcune abitazioni. Nella zona si è alzata una grossa colonna di fumo nero, visibile anche a grande distanza.

A Tor Vergata l’incendio è iniziato dalle sterpaglie nei terreni vicini all’omonima università, e anche in questo caso ha causato una nube di fumo. È l’ultimo di una serie di incendi che si sono sviluppati nella zona negli ultimi giorni.