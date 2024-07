C’è un incendio in una fabbrica di plastica in provincia di Ferrara

Mercoledì mattina si è sviluppato un incendio in una fabbrica in cui vengono lavorati materiali plastici in provincia di Ferrara, a Fiscaglia. Secondo il giornale La Nuova Ferrara l’incendio è seguito a un’esplosione all’interno della fabbrica, da cui poi è uscita una grossa nube di fumo. Il giornale scrive che cinque persone sarebbero rimaste ferite, ma al momento non ci sono conferme da parte delle autorità. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.